Как не заразиться коронавирусом беременным — рекомендации ВОЗ

В Агентстве ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья рассказали женщинам, как вести себя во время вынашивания и кормления ребенка в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Пока повышенная восприимчивость беременных женщин к Covid-19 научно не подтвердилась, но такой риск есть.

Чтобы уберечь себя и ребенка во время беременности, женщинам следует придерживаться профилактических мер:

избегать контакта с теми, кто кашляет и чихает;

мыть руки с мылом или протирать руки раствором на основе алкоголя;

прикрывать рот и нос тканью при кашле и чихании;

тщательно готовить мясо и яйца.

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Для рожениц агентство также подготовило ряд советов:

носить маску во время кормления;

мыть руки до и после контакта с ребенком;

дезинфицировать загрязненные поверхности.

Если же у роженицы обнаружили коронавирусную инфекцию, все равно не стоит прерывать вскармливание ребенка материнским молоком. Мать может сцеживать молоко, которым потом можно кормить ребенка через чистую бутылочку или ложку.

Напомним, украинский биофизик Александр Иванов проанализировал распространение коронавирусной инфекции в мире.

Источник: Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья