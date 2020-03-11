Зарабатывал депутатом меньше: экс-нардеп Гаврилюк рассказал о зарплате в такси

Экс-нардеп, активист и казак Четвертой сотни Самообороны Майдана Михаил Гаврилюк признался, что, работая таксистом в Киеве, зарабатывает от 15 до 30 тыс. грн в месяц.

В интервью для программы Підсумки тижня на 5 канале Гаврилюк рассказал, что за час может заработать до тысячи гривен, а его график работы – свободный.

Также он отметил, что, когда работал народным депутатом, в первое время зарабатывал всего 4 тыс. грн.

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Однако Гаврилюк признался, что все же надеется на другую работу.

— Работаю, потому что нужно жить за что-то. Надеюсь, что со временем буде иметь лучшую работу, возможно, директором, возможно, каким-то руководителем. Сейчас так, — сказал он.

Ранее появилась информация, что киевлянка заказала такси, и увидела за рулем водителя, очень похожего на Гаврилюка. Позже выяснилось, что экс-нардеп действительно работает в одной из столичных служб такси.

Источник: 5 канал