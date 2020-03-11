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Факти / Україна

Заробляв депутатом менше: екс-нардеп Гаврилюк розповів про зарплату в таксі

Екс-нардеп, активіст і козак Четвертої сотні Самооборони Майдану Михайло Гаврилюк зізнався, що, працюючи таксистом в Києві, заробляє від 15 до 30 тис. грн на місяць.

В інтерв’ю для програми Підсумки тижня на 5 каналі Гаврилюк розповів, що за годину може заробити до тисячі гривень, а його графік роботи – вільний.

Також він зазначив, що, коли працював народним депутатом, в перший час заробляв всього 4 тис. грн.

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Однак Гаврилюк зізнався, що все ж сподівається на іншу роботу.

– Працюю, тому що потрібно жити за щось. Сподіваюся, що з часом мати кращу роботу, можливо, директором, можливо, якимось керівником. Зараз так, – сказав він.

Раніше з’явилася інформація, що киянка замовила таксі, і побачила за кермом водія, дуже схожого на Гаврилюка. Пізніше з’ясувалося, що екс-нардеп дійсно працює в одній зі столичних служб таксі.

Джерело: 5 канал

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