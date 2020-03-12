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Факты / Украина

МИД не рекомендует украинцам ездить в Турцию, Египет и еще 9 стран

МИД Украины призывает максимально осторожно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею и Японию.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, нашим гражданам даже стоит отказаться от запланированных путешествий из-за распространения нового коронавируса в мире.

— Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан — это Египет, Таиланд и другие, — сказал он.

Кулеба добавил, что МИД будет предоставлять содействие украинцам, у которых возникнут проблемы с документами из-за ограничительных мер, введенных другими странами.

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— Мы также будем сейчас работать с правительствами соответствующих стран для того, чтобы вы могли избегать штрафов и любых последствий такой ситуации, — сказал министр иностранных дел.

Карта распространения коронавируса в мире:

Напомним, Факты ICTV публиковали список стран, где введены ограничения на пересечение границы из-за коронавируса.

Фото: Dreamstime

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