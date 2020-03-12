МЗС не рекомендує українцям їздити до Туреччини, Єгипту і ще 9 країн

МЗС України закликає максимально обережно ставитися до поїздок до Італії, Єгипту, Туреччини, Таїланду, Об’єднаних Арабських Еміратів, Іспанії, Франції, Греції, Китаю, Південної Кореї та Японії.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, нашим громадянам навіть варто відмовитися від запланованих подорожей через поширення нового коронавірусу в світі.

– Особливо це стосується найбільш популярних напрямків серед наших громадян – це Єгипет, Таїланд та інші, – сказав він.

Кулеба додав, що МЗС надаватиме сприяння українцям, у яких виникнуть проблеми із документами через обмежувальні заходи, які ввели інші країни.

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– Ми також працюватимемо з урядами відповідних країн для того, щоб ви могли уникати штрафів і будь-яких наслідків такої ситуації, – сказав міністр закордонних справ.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список країн, де введено обмеження на перетин кордону через коронавірус.