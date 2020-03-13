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Факты / Украина / Политика

Встречу в нормандском формате перенесли из-за карантина

Из-за карантина встречу советников лидеров стран нормандского формата перенесли. Она должна была состояться 12 марта.

Об этом на брифинге заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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— Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. Мы будем иметь телефонный разговор на следующей неделе между советниками, на которой в том числе будем говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен состояться в Берлине, я надеюсь в апреле, — сказал Ермак.

Ранее о планах провести обмен удерживаемыми лицами и встречи глав государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, РФ) сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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