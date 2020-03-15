Украина эвакуирует 127 человек, находящихся в Венеции

Авиакомпания SkyUp выполняет эвакуацию 127 человек, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.
123 человека — граждане Украины.
4 человека — люди с видом на временное место жительства.
На борт допущены только здоровые люди.
Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Около 23.00 15 марта самолет должен приземлиться в аэропорту Борисполь.
На борту самолета находятся сотрудники Центра медицины катастроф. Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины для работников транспортной отрасли.
По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).
Напомним, три автобуса с украинцами задержали, потому что Словения закрыла свою границу для въезда из Италии, где распространяется коронавирус.
Ситуацию с украинцами в Словении, которые застряли на границе, когда возвращались из Италии в Украину, взял под личный контроль министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
15 марта в 16.00 самолет авиакомпании SkyUp вылетел в Италию, чтобы из Венеции эвакуировать украинцев, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.