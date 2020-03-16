34 тыс. штрафа или арест: какая ответственность за нарушение условий обсервации

За нарушение обсервации в условиях эпидемии коронавируса предусмотрены штрафы от 17 до 34 тыс. грн, а умышленное заражение людей предусматривает уголовную ответственность.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на брифинге в Верховной Раде.

— Человек, который знает, что у него коронавирус и имеет справку врача, где установлен диагноз, и находится в самоизоляции или в больнице не может подвергать на опасность других людей. Здесь может быть ответственность административная или уголовная, если человек предупрежден, что он точно является носителем болезни. Что касается административной ответственности — это от 17 тыс. до 34 тыс. грн, — сказал Радуцкий.

Он отметил, что в европейских странах такие штрафы составляют около €2 тыс.

— Сейчас существует 325 статья Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за распространение опасных болезней, — пояснил политик и добавил, что такие предложения еще обсуждаются.

Статья 325 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

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Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, с 17 марта в Кривом Роге усилят карантинные меры, чтобы избежать распространения коронавируса в стране.

Все заведения общественного питания, торговые центры, развлекательные заведения, продуктовые рынки должны будут закрыться. Также остановят работу религиозных объектов.

Работать будут только аптеки, продуктовые магазины и заправки.

Такие же меры по состоянию на 16 марта ввели в Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Тернополе, Запорожье, Ивано-Франковске, Сумах, Ровно, Полтаве и Ужгороде.

В Черновицкой области, где сейчас находится очаг коронавируса в Украине, еще с прошлой недели ввели чрезвычайное положение.

По состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.