34 тис. штрафу або арешт: яка відповідальність за порушення умов обсервації

За порушення обсервації в умовах епідемії коронавірусу передбачено штрафи від 17 до 34 тис. грн, а умисне зараження людей передбачає кримінальну відповідальність.

Про це повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на брифінгу у Верховній Раді.

– Людина, яка знає, що в неї коронавірус і має довідку лікаря, де встановлений діагноз, і перебуває в самоізоляції чи у лікарні не може наражати на небезпеку інших людей. Тут може бути відповідальність адміністративна або кримінальна, якщо людина попереджена, що вона точно є носієм хвороби. Що стосується адміністративної відповідальність – це від 17 тис. до 34 тис. грн, – сказав Радуцький.

Він зауважив, що в європейських країнах такі штрафи становлять близько €2 тис.

– Наразі є 325 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за розповсюдження небезпечних хвороб, – пояснив політик та додав, що такі пропозиції ще обговорюються.

Стаття 325 Кримінального кодексу України передбачає покарання за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

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Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, із 17 березня в Кривому Розі посилять карантинні заходи, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Усі заклади громадського харчування, торгівельні центри, розважальні заклади, продуктові ринки повинні закритися. Також зупинять роботу релігійні об’єкти.

Працюватимуть тільки аптеки, продуктові магазини і заправки.

Такі ж заходи безпеки станом на 16 березня ввели у Києві, Львові, Одесі, Миколаєві, Тернополі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Сумах, Рівному, Полтаві та Ужгороді.

У Чернівецькій області, звідки зараз поширюється коронавірус, ще з минулого тижня запровадили надзвичайний стан.

Станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.