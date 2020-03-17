PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Где купить маску в Одессе — список аптек

Одесса, как и вся Украина, из-за коронавируса Covid-19 находится на карантине.

В это время обязательно нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как заявили в одесской мэрии, у коммунального предприятия Одесафарм есть в продаже медицинские защитные маски.

Читайте: Когда и во сколько закроют метро в Киеве

Факты ICTV публикуют список аптек, где купить маску в Одессе.

  1. Аптека №1, ул. Мясоедовская, 32 (МЛ №1), 788-28-72, 788-10-03
  2. Аптека №2, ул. Дворянская, 10 (центр Резника), 788-09-06
  3. Аптечный пункт №1, ул. Жуковского, 30 (Медицинский центр КП), 722-51-33
  4. Аптечный пункт №2, ул. Космонавтов, 11/13 (ПБ №7), 709-95-69
  5. Аптечный пункт №4, пр-т. Добровольского, 67 (ДМП №2), 706-43-56
  6. Аптечный пункт №5, ул. Паустовского, 21 (ЖК №14), 770-93-17
  7. Аптечный пункт №6, ул. Левитана, 62 (ЦПМСД №4), 788-28-97
  8. Аптечный пункт №7, ул. Краснослободская, 36, 783-13-10
  9. Аптечный пункт №9, ул. Торговая, 29/31 (ЦПМСД №14), 788-97-98
  10. Аптечный пункт 10, пер. Обсерваторный, 8 (ЦПМСД №2), 788-92-15
  11. Аптечный пункт №11, ул. Болгарская, 38 (МП №1), 793-90-92
  12. Аптечный пункт №12, ул. 43 Линия, 17 (ЦПМСД №18 амбулатория), 771-04-43
  13. Аптечный пункт №13, ул. Ак. Гарькавого, 2 (ЦПМСД №10), 788-17-75
  14. Аптечный пункт 15, ул. Ак. Филатова, 7 (ДМП №6), 796-95-10
  15. Аптечный пункт №16, ул. Академическая, 14 (ЖК №5), 702-72-05
  16. Аптечный пункт №17, ул. Ат. Чепиги, 54 (ЦПМСД №7), 788-10-04
  17. Аптечный пункт №18, ул. Давида Ойстраха, 7 (ЦПМСД №28), 771-14-13

Недавно Факты ICTV сообщали о ситуации с карантином в Днепре. В местных аптеках практически не осталось медицинских масок и антисептиков.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка