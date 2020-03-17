Где купить маску в Одессе — список аптек

Одесса, как и вся Украина, из-за коронавируса Covid-19 находится на карантине.

В это время обязательно нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как заявили в одесской мэрии, у коммунального предприятия Одесафарм есть в продаже медицинские защитные маски.

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Факты ICTV публикуют список аптек, где купить маску в Одессе.

Аптека №1, ул. Мясоедовская, 32 (МЛ №1), 788-28-72, 788-10-03 Аптека №2, ул. Дворянская, 10 (центр Резника), 788-09-06 Аптечный пункт №1, ул. Жуковского, 30 (Медицинский центр КП), 722-51-33 Аптечный пункт №2, ул. Космонавтов, 11/13 (ПБ №7), 709-95-69 Аптечный пункт №4, пр-т. Добровольского, 67 (ДМП №2), 706-43-56 Аптечный пункт №5, ул. Паустовского, 21 (ЖК №14), 770-93-17 Аптечный пункт №6, ул. Левитана, 62 (ЦПМСД №4), 788-28-97 Аптечный пункт №7, ул. Краснослободская, 36, 783-13-10 Аптечный пункт №9, ул. Торговая, 29/31 (ЦПМСД №14), 788-97-98 Аптечный пункт 10, пер. Обсерваторный, 8 (ЦПМСД №2), 788-92-15 Аптечный пункт №11, ул. Болгарская, 38 (МП №1), 793-90-92 Аптечный пункт №12, ул. 43 Линия, 17 (ЦПМСД №18 амбулатория), 771-04-43 Аптечный пункт №13, ул. Ак. Гарькавого, 2 (ЦПМСД №10), 788-17-75 Аптечный пункт 15, ул. Ак. Филатова, 7 (ДМП №6), 796-95-10 Аптечный пункт №16, ул. Академическая, 14 (ЖК №5), 702-72-05 Аптечный пункт №17, ул. Ат. Чепиги, 54 (ЦПМСД №7), 788-10-04 Аптечный пункт №18, ул. Давида Ойстраха, 7 (ЦПМСД №28), 771-14-13

Недавно Факты ICTV сообщали о ситуации с карантином в Днепре. В местных аптеках практически не осталось медицинских масок и антисептиков.