Карантин в Днепре: антисептиков и масок нет, транспорт пока работает

В разгар пандемии коронавируса Covid-19, когда Украина ввела карантин, в аптеки Днепра уже почти месяц не доставляют средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщают местные СМИ.

— В аптеках Медсервис, Медакадемия, Линдафарм Аптека доброго дня, Социальная аптека, Аптека низких цен средства индивидуальной защиты отсутствуют , в некоторых уже более трех недель. Если повезет, одноразовую маску вы сможете приобрести по цене 19 грн, — говорится в сообщении ИА Мост-Днепр.

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В связи с карантином, начиная с 12 часов 18 марта, в Днепре прекратит работу метро, междугородние автобусные рейсы и железнодорожный вокзал, также будут закрыты торговые, развлекательные и спортивные центры, в том числе и ТЦ Караван и Спортлайф.

Местные власти также заверили, что соответствующие службы будут проводить дезинфекцию многоэтажных домов и лифтов.

Напомним, Факты ICTV публиковали информацию об изменениях в работе Укрпочты на время карантина.

Источник: Мост-Днепр