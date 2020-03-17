PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Карантин в Днепре: антисептиков и масок нет, транспорт пока работает

В разгар пандемии коронавируса Covid-19, когда Украина ввела карантин, в аптеки Днепра уже почти месяц не доставляют средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщают местные СМИ.

— В аптеках Медсервис, Медакадемия, Линдафарм Аптека доброго дня, Социальная аптека, Аптека низких цен средства индивидуальной защиты отсутствуют , в некоторых уже более трех недель.

Если повезет, одноразовую маску вы сможете приобрести по цене 19 грн, — говорится в сообщении ИА Мост-Днепр.

Читайте: Метро в Киеве, Харькове и Днепре закрыли на время карантина

В связи с карантином, начиная с 12 часов 18 марта, в Днепре прекратит работу метро, междугородние автобусные рейсы и железнодорожный вокзал, также будут закрыты торговые, развлекательные и спортивные центры, в том числе и ТЦ Караван и Спортлайф.

Местные власти также заверили, что соответствующие службы будут проводить дезинфекцию многоэтажных домов и лифтов.

Карантин в Днепре: антисептиков и масок нет, транспорт пока работает

Напомним, Факты ICTV публиковали информацию об изменениях в работе Укрпочты на время карантина.

Источник: Мост-Днепр

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка