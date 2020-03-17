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Факти / Україна / Суспільство

Карантин у Дніпрі: антисептиків і масок немає, транспорт поки працює

У розпал пандемії коронавірусу Covid-19, коли Україна запровадила карантин, аптеки Дніпра вже майже місяць не мають засобів індивідуального захисту.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

– В аптеках Медсервіс, Медакадемія, Ліндафарм, Аптека доброго дня, Соціальна аптека, Аптека низьких цін засобів індивідуального захисту немає, у деяких вже більше трьох тижнів.

Якщо пощастить, одноразову маску ви зможете придбати за ціною 19 грн, – йдеться у повідомленні ІА Міст-Дніпро.

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У зв’язку з карантином, починаючи з 12.00 18 березня, у Дніпрі припинить роботу метро, міжміські автобусні рейси та залізничний вокзал, також будуть зачинені торгові, розважальні та спортивні центри, зокрема й ТЦ Караван та Спортлайф.

Місцева влада також запевнила, що відповідні служби будуть проводити дезінфекцію багатоповерхових будинків та ліфтів.

Карантин у Дніпрі: антисептиків і масок немає, транспорт поки працює

Нагадаємо, Факти ICTV публікували інформацію про зміни у роботі Укрпошти на час карантину.

Джерело: Міст-Дніпро

Фото: Dreamstime

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