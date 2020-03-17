Карантин в Украине могут продлить – в Минздраве назвали условие

Карантин в Украине могут продлить, если эпидемическая ситуация в стране и в Евросоюзе будет опасной.

Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

— Будет продолжаться карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Евросоюза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины, — сказал он.

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Он добавил, что о возможности продления карантина Минздрав будет просить Кабмин ближе к дате завершения действующего срока карантина.

Также он отметил, что теперь брифинги будет проводится без непосредственного участия журналистов. СМИ будут присылать свои вопросы онлайн и уполномоченный представитель ответит на них.

Напомним, карантин в Украине введен 12 марта. Он продлится три недели – до 3 апреля. В этот период важно как можно реже выходить на улицу и ограничить пребывание в местах большого скопления людей. С 17 марта в Украине закрыты на карантин все кафе и рестораны, однако супермаркеты, банки, АЗС и аптеки продолжат обслуживать людей.