НБУ продав $300 млн на підтримку гривні

Національний банк України взяв участь у торгах на міжбанківському валютному ринку. НБУ продав $300 млн для згладжування надмірних курсових коливань.

– Наразі попит на валюту переважає пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу. Найактивніші учасники валютного ринку – українські компанії. Населення та іноземні інвестори формують значно менший попит на валюту, – зазначають у НБУ.

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Нацбанк також має достатньо накопичених резервів для згладжування надмірних курсових коливань, спричинених психологічним чинником.

– Ми не плануємо запроваджувати валютні обмеження. Ми дотримуватимемось послідовної політики на валютному ринку.

Минулого року ситуація на валютному ринку була сприятливою – був надлишок валюти, і для згладжування коливань гривні у бік зміцнення НБУ викупив з ринку майже $8 млрд у резерви.

Загалом міжнародні резерви України становлять близько $25 млрд.

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