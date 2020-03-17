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Факты / Украина

Погода в Украине на 17 марта (КАРТА)

Погода в Украине 17 марта будет теплой и солнечной. Температура воздуха днем будет достигать  некоторых областях до 12°C тепла.

Теплую погоду обещают на Закарпатье до +12°C. Холоднее всего будет в Харьковской, Сумкой и Донецкой областях — 7°C

Ветер будет юго-западный до 3-8 метров в секунду. Ночью по всей территории Украины ожидается мороз. На Востоке до  8°C мороза.

Читайте: Весенние каникулы 2020 в Украине — дата

В Киеве ожидается небольшой дождь.  Днем до +8°C, а ночью до -1°C.

Погода в Украине на сегодня, 17 марта 2020

Напомним, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.

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