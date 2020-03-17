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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В обменниках Киева курс доллара за три часа подскочил до 29,5 грн

НБУ понизил курс доллара по отношению к гривне до 27,03 грн за $ 1. В то же время в киевских обменниках курс продолжает расти.

Обменные пункты ближе к обеду 17 марта обновили стоимость доллара. За три часа американская валюта значительно подскочила в цене.

По данным finance.ua, если утром купить доллар в обменных пунктах Киева можно было за 27,90 грн за доллар, то ближе к обеду стоимость $1 давно перевалила за 28 грн и близится к 29 или даже 30 грн.

Читайте: Курс валют на 17 марта

Курс доллара в Украине продолжает расти - стоимость в обменниках

Напомним, в Национальном банке Украины объяснили резкий скачок доллара. Нацбанк объясняет это недостаточным количеством валюты. Ситуация возникла в стране из-за коронавируса и карантинных мер.

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