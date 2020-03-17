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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 17 марта

Курс доллара в Украине продолжает повышаться. По состоянию на 17 марта официальный курс составляет 26,52 грн за $1.

Курс евро установлен на уровне 29,52 за €1.

Читайте: Обесценивание нацвалюты: в НБУ назвали причину

  • $1 — 26,52;
  • €1 — 29,52;
  • 1 польский злотый — 6,69;

Курс валют НБУ на 17 марта 2020 в Украине

Напомним, 10 марта начался резкий рост доллара и евро. До этого мировую экономику потряс обвал цен на нефть.

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