Вокалист Anacondaz — Дудю: Крым однозначно отжали, это — аннексия

Присоединение Россией Крыма в 2014 году было аннексией, которая принесла негативные последствия для России, заявил вокалист группы Anacondaz Сергей Сега Карамушкин в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

— Отношусь к этому как к аннексии – однозначно. «Отжали». Я не рад тому, что случилось. Это большая ошибка, последствия которой мы будем долго расхлебывать, — сказал он.

Anacondaz — российская паузерн-рэп группа, образованная в Астрахани в 2009 году. Музыкантам запретили въезд в Украину в июле 2017 года – через два года после того, как они выступили в аннексированном Крыму.

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— Тогда мы не могли подумать, что это может привести к последствиям. Плюс у нас были обязательства перед организаторами и тусовкой. Я расцениваю это, как косяк, — объяснил действия группы Сега.

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Напомним, шесть лет назад Россия аннексировала Крым. Как оккупант оккупировал полуостров, что там происходит спустя шесть лет после аннексии и как события тех времен изменили жизнь украинцев — в материале Фактов ICTV.