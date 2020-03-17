Как будет работать Новая почта во время карантина

Новая почта продолжит работать во время карантина в полном объеме.

— Наша компания будет и дальше поддерживать украинцев и доставлять все необходимое, в том числе продукты питания, медицинское оборудование, защитные материалы, дезинфицирующие и антисептические средства и т .д, — говорится в сообщении Новой почти.

Так, все отделения будут работать в штатном режиме. Каждое из них снабжено дезинфекторами, защитными масками и перчатками.

Узнать график работы отделения Новой почты можно на их сайте.

Также работники будут контролировать расстояние очереди и не будут допускать большого скопления людей.

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Весь груз и посылки из отделений, расположенных в ТРЦ, будут направлены в ближайшие отделения.

Список отделений можно посмотреть здесь.

В ТРЦ, где есть продуктовые магазины, аптеки и к которым есть доступ — отделения работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что Новая почта выделит 25 млн грн для борьбы с Covid-19. Средства пойдут на закупку необходимого оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в больницах.