Национальный банк Украины на среду, 18 марта, ослабил курс гривны на 53 копейки по отношению к доллару и 20 копеек по отношению к евро.
- $1 — 27,0566 грн (+0,5317 грн);
- €1 — 29,7271 гривен (+0,2022 грн);
- 1 польский злотый — 6,6655.
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Напомним, НБУ 18 марта принял участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Нацбанк продал $300 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.
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