Національний банк України на середу, 18 березня, послабив курс гривні на 53 копійки стосовно долара і 20 копійок стосовно євро.
- $1 – 27,0566 грн (+0,5317 грн);
- €1 – 29,7271 гривень (+0,2022 грн);
- 1 польський злотий – 6,6655.
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Нагадаємо, НБУ 18 березня взяв участь у торгах на міжбанківському валютному ринку. Нацбанк продав $300 млн для згладжування надмірних курсових коливань.
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