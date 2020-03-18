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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар здорожчав на 50 копійок: курс валют на 18 березня

Національний банк України на середу, 18 березня, послабив курс гривні на 53 копійки стосовно долара і 20 копійок стосовно євро.

  • $1 – 27,0566 грн (+0,5317 грн);
  • €1 – 29,7271 гривень (+0,2022 грн);
  • 1 польський злотий – 6,6655.

Читайте: В обмінниках Києва курс долара за три години підскочив до 29,5 грн

Нагадаємо, НБУ 18 березня взяв участь у торгах на міжбанківському валютному ринку. Нацбанк продав $300 млн для згладжування надмірних курсових коливань.

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