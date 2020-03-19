Отмена движения метро до 3 апреля это вынужденный шаг, который работает на опережение.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— Многие города мира ограничивают движение метрополитена. Это вынужденный шаг. Сейчас восстановления движения метро до 3 апреля не планируется, — заявил Кличко.

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Также он добавил, что нет такого транспорта, который мог бы перевезти такое количество людей, как метро. Поэтому с этим вызваны большие очереди и неудобства на остановках.

— Мы сейчас ведем переговоры с владельцами транспортных компаний, но, к сожалению, некоторые перевозчики уменьшают количество транспорта на маршруте. Это не допустимо, — добавил мэр.

Напомним, 16 марта Кабмин принял распоряжение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре 17 марта из-за коронавируса.