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Факти / Україна / Суспільство

Кличко зробив заяву щодо відновлення руху метро Києва

Скасування руху метро до 3 квітня це вимушений крок, який працює на випередження.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Багато міст світу обмежують рух метрополітену. Це вимушений крок. Наразі відновлення руху метро до 3 квітня не планується, – заявив Кличко.

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Також він додав, що немає такого транспорту, який міг би перевезти таку кількість людей, як метро. Тому з цим викликані великі черги та незручності на зупинках.

– Ми зараз ведемо переговори з власниками транспортних компаній, але, на жаль, деякі перевізники зменшують кількість транспорту на маршрутах. Це не є припустимо, – додав міський голова.

Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття  метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі 17 березня через коронавірус.

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