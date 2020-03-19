В Одессе зафиксировали очереди к обменным пунктам валюты.
На черном рынке доллар покупают по 27,70 грн, а продают по 28,20 грн.
За евро просят 29,70 грн, а продают по 30,50 грн.
Очереди зафиксировали у обменников, что на книжном рынке в Одессе.
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Напомним, в Украине из-за карантина часть банков закрыли отделение и ввели ряд ограничений для борьбы с коронавирусом Сovid-19. Банки также не продают доллары и евро, ограничили одноразовую выдачу наличных.
Фото: Думская
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