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Факты / Украина / Общество

Курс доллара ползет вверх: в Одессе возникли очереди в обменники

В Одессе зафиксировали очереди к обменным пунктам валюты.

На черном рынке доллар покупают по 27,70 грн, а продают по 28,20 грн.

Курс доллара: в Одессе очереди в обменники

За евро просят 29,70 грн, а продают по 30,50 грн.

Очереди зафиксировали у обменников, что на книжном рынке в Одессе.

Курс доллара: в Одессе очереди в обменники

Читайте: Доллар подорожал на 20 копеек: курс валют на 19 марта

Напомним, в Украине из-за карантина часть банков закрыли отделение и ввели ряд ограничений для борьбы с коронавирусом Сovid-19. Банки также не продают доллары и евро, ограничили одноразовую выдачу наличных.

Фото: Думская

Источник: Думская

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