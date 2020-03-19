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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар подорожал на 20 копеек: курс валют на 19 марта

Национальный банк Украины в четверг, 19 марта, ослабил курс гривны на 20 копеек и по отношению к доллару.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.03:

  • $1 — 27,26 грн;
  • €1 — 29,79 грн;
  • 1 польский злотый — 6,62 грн.

Читайте: Курс доллара вырос на межбанке до 27 грн, НБУ потратил $350 млн на сдерживание

Курс валют НБУ на 19 марта 2020 в Украине

Напомним, резкий рост доллара и евро начался с 10 марта. Накануне мировую экономику потряс обвал цен на нефть.

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