Курс валют НБУ на 19 марта 2020 в Украине

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Доллар подорожал на 20 копеек: курс валют на 19 марта
Национальный банк Украины в четверг, 19 марта, ослабил курс гривны на 20 копеек и по отношению к доллару.
Курс валют в Украине от НБУ на 19.03:
- $1 — 27,26 грн;
- €1 — 29,79 грн;
- 1 польский злотый — 6,62 грн.
Читайте: Курс доллара вырос на межбанке до 27 грн, НБУ потратил $350 млн на сдерживание
Напомним, резкий рост доллара и евро начался с 10 марта. Накануне мировую экономику потряс обвал цен на нефть.
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