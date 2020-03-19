В Одесі зафіксували черги до обмінних пунктів валюти.
На чорному ринку долар купують по 27,70 грн, а продають по 28,20 грн.
За євро просять 29,70 грн, а продають по 30,50 грн.
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Черги зафіксували біля обмінників, що на книжковому ринку в Одесі.
Нагадаємо, в Україні через карантин частина банків закрили відділення і запровадили низку обмежень для боротьби з коронавірусом Сovid-19. Банки також не продають долари і євро, обмежили одноразову видачу готівки.
Фото: Думская
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