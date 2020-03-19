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Факти / Україна / Суспільство

Курс долара повзе вгору: в Одесі виникли черги до обмінників

В Одесі зафіксували черги до обмінних пунктів валюти.

На чорному ринку долар купують по 27,70 грн, а продають по 28,20 грн.

Курс долару: в Одесі черги до обмінників

За євро просять 29,70 грн, а продають по 30,50 грн.

Читайте: Долар здорожчав на 20 копійок: курс валют на 19 березня

Черги зафіксували біля обмінників, що на книжковому ринку в Одесі.

Курс долару: в Одесі черги до обмінників

Нагадаємо, в Україні через карантин частина банків закрили відділення і запровадили низку обмежень для боротьби з коронавірусом Сovid-19. Банки також не продають долари і євро, обмежили одноразову видачу готівки.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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