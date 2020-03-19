Власти Киева будут организовывают доставку продуктов и медикаментов одиноким людям пожилого возраста.

Это связано с тем, что эта категория населения наиболее уязвима в связи с распространением острой респираторной болезни Covid-19, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— Мы понимаем, что категория людей 60+ наиболее уязвима к коранавирусу и именно поэтому мы организовали доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены для одиноких пенсионеров, — чтобы максимально ограничить их контакты с другими людьми, — сказал Кличко на брифинге.

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По его словам, более 12 тыс. одиноких киевлян пожилого возраста нуждаются в такой помощи.

— Все социальные работники инструктированы о предотвращении распространения инфекции, соблюдают правила гигиены, когда посещают людей, — сказал городской голова.

Кличко добавил, что всего в столице проживает более 600 тыс. людей старше 60 лет.

Виталий Кличко также прокомментировал вопрос открытия метро в Киеве. По его словам, закрытие метрополитена — это вынужденный шаг, который работает на опережение.