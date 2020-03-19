Сетевые операторы Fozzy Group и Novus c 18 марта сократили время работы своих магазинов, чтобы работникам было легче добраться домой в связи с ограничениями работы транспорта из-за карантина.

Почти 180 супермаркетов Сильпо теперь будут работать с 9.00 до 22.00 . Есть также несколько супермаркетов, которые закрываются в 21.00 и 21.30.

теперь будут работать . Есть также несколько супермаркетов, которые закрываются в 21.00 и 21.30. Торговые точки сети Novus будут работать с 9.00 до 22.00.

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По утверждению сетевых операторов, новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей.

К слову, Факты ICTV советовали, когда лучше ходить за продуктами и как себя вести в магазине во время карантина.