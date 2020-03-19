Мережеві оператори Fozzy Group і Novus із 18 березня скоротили час роботи своїх магазинів, щоб працівникам було легше дістатися додому в зв’язку із обмеженнями роботи транспорту через карантин.

Майже 180 супермаркетів Сільпо тепер працюватимуть з 9.00 до 22.00 . Є також декілька супермаркетів, які закриваються о 21.00 і 21.30.

тепер працюватимуть . Є також декілька супермаркетів, які закриваються о 21.00 і 21.30. Торгові точки мережі Novus працюватимуть із 9.00 до 22.00.

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За твердженням мережевих операторів, новий графік не вплине на доступність товарів і сервіс для покупців.

До слова, Факти ICTV радили, коли краще ходити за продуктами і як себе поводити у магазині під час карантину.