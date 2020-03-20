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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин освободил от НДС часть лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования

Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудований.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Это касается вещей, необходимых для предотвращения возникновения и распространения коронавируса, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания, — отметил он.

Напомним, 20 марта Кабинет министров принял введении чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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