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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін звільнив від ПДВ частину лікарських засобів, медичних виробів та обладнання

Кабмін звільнив від сплати ввізного мита та ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Це стосується речей, необхідних для запобігання виникненню та поширенню коронавірусу, а також для локалізації та ліквідації спалахів цього захворювання, – зазначив він.

Нагадаємо, 20 березня Кабінет міністрів запровадив надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровської та Івано-Франківської областях.

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