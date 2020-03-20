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Факты / Украина

В Киеве могут ужесточить меры по передвижению в ближайшие дни — Кличко

В ближайшие дни в Киеве могут ввести более жесткие меры относительно передвижения в столице.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— Не исключаю, что в следующие дни, если случаи заражения коронавирусом будут увеличиваться, то мы будем вводить уже более жесткие меры в отношении передвижения по городу, — сказал он.

Читайте: Результаты теста скрыли. Что известно о третьем больном коронавирусом в Киеве

Напомним, 16 марта Кабмин принял распоряжение о закрытии метрополитена в Киеве из-за коронавируса.

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