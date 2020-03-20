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Факти / Україна

Найближчими днями можуть запровадити більш жорсткі заходи щодо пересування в Києві – Кличко

Найближчими днями в Києві можуть ввести більш жорсткі заходи щодо пересування в столиці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Не виключаю, що в наступні дні, якщо випадки зараження коронавірусом будуть збільшуватися, то ми  вводитимемо вже більш жорсткі заходи щодо пересування містом, – сказав він.

Читайте: Результати тесту приховали. Що відомо про третього хворого на коронавірус у Києві

Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття  метрополітену в Києві через коронавірус.

 

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