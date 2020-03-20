Влада Києва домовилася зі службами таксі Bolt і Uber про безкоштовне перевезення медиків на роботу і з роботи під час карантину, повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

– Служби таксі Bolt і Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медичних працівників, які їдуть на роботу і з роботи. Сьогодні міська влада проробляє з головними лікарями медичних закладів механізм втілення цієї ініціативи. Я вдячний соціально відповідальному бізнесу за допомогу, – зазначив він.

Окрім того, за його словами, розробляються маршрути довезення до робочих місць медиків та інших фахівців, які забезпечують життєдіяльність міста.

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– Це буде комунальний транспорт та транспорт підприємств, де працюють ці люди, – додав мер.

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