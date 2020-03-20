Правительство должно выделить средства людям, которые остались без зарплат — Гройсман

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к Кабмину с призывом обеспечить работников, оставшихся без зарплат, выплатами, чтобы поддержать их во время карантина.

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— Государство должно принять решение о том, чтобы поддержать таких людей. Поэтому я вношу конкретное предложение, чтобы правительство приняло решение о выделении таким людям на период карантина ежемесячной оплаты на уровне минимальной заработной платы. Сегодня она составляет 4 723 грн, — отметил Гройсман.

Ранее Факты ICTV писали, что учителя должны получать среднюю зарплату во время карантина.