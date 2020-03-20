Карантин в Украине должен продолжаться до 3 апреля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 может быть продлен.

На это будет влиять эпидемиологическая ситуация в нашем государстве, а также в странах ЕС.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

— Мы готовимся и рассматриваем возможный вариант продления карантина. Это не будет секретом. Если будет происходить такое же продолжение роста, карантин будет 100% продлен, — сказал Ляшко.

Он уточнил, что страна только перестраивается, а люди привыкают жить по новым правилам. Однако введенные правительством ограничения будут действенны только в случае их соблюдения.

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В противном случае, главный санитарный врач страны допускает, внедрение более жестких карантинных мероприятий.

— Поэтому нам надо мобилизоваться, чтобы получить результаты всех мер, которые мы внедряем, — подытожил Ляшко.

Киевская власть также допускает продление карантинных мероприятий.

Напомним, 20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных.

Сейчас коронавирус зафиксировано: