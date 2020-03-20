Карантин в Украине должен продолжаться до 3 апреля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 может быть продлен.
На это будет влиять эпидемиологическая ситуация в нашем государстве, а также в странах ЕС.
Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.
— Мы готовимся и рассматриваем возможный вариант продления карантина. Это не будет секретом. Если будет происходить такое же продолжение роста, карантин будет 100% продлен, — сказал Ляшко.
Он уточнил, что страна только перестраивается, а люди привыкают жить по новым правилам. Однако введенные правительством ограничения будут действенны только в случае их соблюдения.
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В противном случае, главный санитарный врач страны допускает, внедрение более жестких карантинных мероприятий.
— Поэтому нам надо мобилизоваться, чтобы получить результаты всех мер, которые мы внедряем, — подытожил Ляшко.
Киевская власть также допускает продление карантинных мероприятий.
Напомним, 20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных.
Сейчас коронавирус зафиксировано:
- Черновицкая область — 15 случаев (1 летальный)
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный)
- Киевская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Ивано-Франковская область — 1 случай (летальный)
- м. Киев — 3 случая.