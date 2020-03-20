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Факти / Україна

Уряд має виділити кошти людям, які залишились без зарплат – Гройсман

Екс-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до Кабміну із закликом забезпечити працівників, які залишилися без зарплат, виплатами, аби підтримати їх під час карантину.

Читайте: Чи будуть продовжувати карантин в Україні

– Держава має ухвалити рішення про те, щоб підтримати таких людей. Тому я вношу конкретну пропозицію, щоб уряд ухвалив рішення про виділення таким людям на період карантину щомісячної оплати на рівні мінімальної заробітної плати. Сьогодні вона становить 4 723 грн, – зазначив Гройсман.

Раніше Факти ICTV писали, що вчителі повинні отримувати середню зарплату під час карантину.

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