Для того, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно, ему гарантируют кредитные каникулы, заверила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

— Если бизнес до 7 марта 2020 года работал, обслуживал нормально свою кредитную задолженность, не имел проблем с финансовым состоянием, ему предлагаются кредитные каникулы, — заявила она в эфире Свободы слова на ICTV.

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В то же время, после того, как ограничительные меры будут отменены, бизнес и банки решат, как реструктуризировать накопленную во время каникул задолженность и получить дополнительные оборотные средства, чтобы восстановить деятельность.

— Это будут универсальные принципы, которые будут распространяться на все финансовые учреждения, — отметила Рожкова.

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет создан стабилизационный фонд в размере 200 млрд грн для социальных нужд и поддержки бизнеса.