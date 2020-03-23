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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Бізнесу дадуть кредитні канікули, а після карантину реструктуризують борг – НБУ

Для того, аби бізнес почувався впевнено, йому гарантуватимуть кредитні канікули, запевнила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

– Якщо бізнес до 7 березня 2020 року працював, обслуговував нормально свою кредитну заборгованість, не мав проблем з фінансовим станом, йому пропонуються кредитні канікули, – заявила вона під час ефіру Свободи слова на ICTV.

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Водночас, після того, як обмежувальні заходи буде скасовано, бізнес та банки вирішать, як реструктуризувати накопичену під час канікул заборгованість та отримати додаткові обігові кошти, щоб відновити діяльність.

– Це будуть універсальні принципи, які розповсюджуватимуться на всі фінансові установи, – наголосила Рожкова.

До слова, премєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні буде створено стабілізаційний фонд у розмірі 200 млрд грн для соціальних потреб та підтримки бізнесу.

 

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