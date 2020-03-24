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Факты / Украина / Общество

Под Киевом в заброшенном доме культуры подделывали антисептики

В селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области полицейские нашли подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.

Двое злоумышленников организовали лабораторию в заброшенном сельском доме культуры. В одной из комнат они разместили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные емкости и этикетки для расфасованной готовой продукции.

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Следователи изъяли все вещи, а злоумышленников доставили в отдел полиции. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1. ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла ряд временных законов, которые призваны бороться с распространением коронавируса в Украине и предупредить экономические риски.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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