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Факты / Украина / Общество

Семьи погибших и участники АТО с инвалидностью получат единоразовую помощь

Семьи погибших и получившие инвалидность участники АТО получат единоразовую денежную помощь.

Кабмин выделил 35 млн 648,4 тыс. грн для выплаты помощи членам семей 19 погибших военных и 23 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

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Кроме того, членам семьи погибшего выплатят помощь в размере 750 прожиточных минимумов.

Людям, которые получили инвалидность, будут выплачивать от 250 до 400 прожиточных минимумов:

  • I группа инвалидности – 400 прожиточных минимумов;
  • II группа – 300 минимумов;
  • III группа – 250 прожиточных минимумов.

Ранее Факты ICTV писали, что Шмыгаль поручил Минэкономики провести мониторинг цен на социальные продукты.

Источник: Интерфакс-Украина

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