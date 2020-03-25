Сім’ї загиблих і учасники АТО з інвалідністю отримають одноразову допомогу

Сім’ї загиблих і учасники АТО, які отримали інвалідність, отримають одноразову грошову допомогу.

Кабмін виділив 35 млн 648,4 тис. Грн для виплати допомоги членам сімей 19 загиблих військових і 23 військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

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Крім того, членам сім’ї загиблого виплатять допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів.

Людям, які отримали інвалідність, виплачуватимуть від 250 до 400 прожиткових мінімумів:

I група інвалідності – 400 прожиткових мінімумів;

II група – 300 мінімумів;

III група – 250 прожиткових мінімумів.

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