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Факты / Мир

Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По состоянию на 26 марта в мире инфицировано коронавирусом 472 076 человек. Вылечиться от болезни удалось 114 858 пациентам, а 21 308 людей умерли.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 727 пациентов. В Италии инфицировались 74 386 человек, а умерло – 7 503.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимают США. Общее количество больных в стране составляет 69 171.

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По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев Covid-19, пять из них — летальные. Один человек вылечился.

Covid-19 официально подтвержден в:

  • Волынской области — 2;
  • Днепропетровской области — 2;
  • Донецкой области — 1;
  • Житомирской области — 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковской области — 16 (2 летальных);
  • Киеве — 34 (3 случая за последние сутки);
  • Киевской области — 24, из которых два за последние сутки;
  • Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки;
  • Запорожской области — 7 (5 за сутки);
  • Тернопольской области — 15 (1 летальный);
  • Черновицкой области — 38 (1 летальный);
  • Черкасской области — 2;
  • Луганской области — 1;
  • Одесской области -4;
  • Винницкой области — 1;
  • Херсонской области — 1.

Напомним, вчера правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

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