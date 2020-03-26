По состоянию на 26 марта в мире инфицировано коронавирусом 472 076 человек. Вылечиться от болезни удалось 114 858 пациентам, а 21 308 людей умерли.
Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 727 пациентов. В Италии инфицировались 74 386 человек, а умерло – 7 503.
Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимают США. Общее количество больных в стране составляет 69 171.
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По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев Covid-19, пять из них — летальные. Один человек вылечился.
Covid-19 официально подтвержден в:
- Волынской области — 2;
- Днепропетровской области — 2;
- Донецкой области — 1;
- Житомирской области — 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковской области — 16 (2 летальных);
- Киеве — 34 (3 случая за последние сутки);
- Киевской области — 24, из которых два за последние сутки;
- Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки;
- Запорожской области — 7 (5 за сутки);
- Тернопольской области — 15 (1 летальный);
- Черновицкой области — 38 (1 летальный);
- Черкасской области — 2;
- Луганской области — 1;
- Одесской области -4;
- Винницкой области — 1;
- Херсонской области — 1.
Напомним, вчера правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.