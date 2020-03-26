По состоянию на 26 марта в мире инфицировано коронавирусом 472 076 человек. Вылечиться от болезни удалось 114 858 пациентам, а 21 308 людей умерли.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 727 пациентов. В Италии инфицировались 74 386 человек, а умерло – 7 503.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимают США. Общее количество больных в стране составляет 69 171.

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По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев Covid-19, пять из них — летальные. Один человек вылечился.

Covid-19 официально подтвержден в:

Волынской области — 2;

Днепропетровской области — 2;

Донецкой области — 1;

Житомирской области — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковской области — 16 (2 летальных);

Киеве — 34 (3 случая за последние сутки);

Киевской области — 24, из которых два за последние сутки;

Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки;

Запорожской области — 7 (5 за сутки);

Тернопольской области — 15 (1 летальный);

Черновицкой области — 38 (1 летальный);

Черкасской области — 2;

Луганской области — 1;

Одесской области -4;

Винницкой области — 1;

Херсонской области — 1.

Напомним, вчера правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.