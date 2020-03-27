У пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні у черзі на повернення додому стоять 1,8 тис. українців (станом на 18.00).
Скупчення людей спостерігається через велику кількість наших громадян, які прибули без власного транспорту на кордон.
Також пропуск людей затримується через додаткові контрольно-профілактичні заходи, які введено у зв’язку з поширенням коронавірусу. Загалом у пункті пропуску Краківець пропущено сьогодні 3 178 людей.
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1,8 тис. українців у черзі в ПП Краківець: яка ситуація на кордонах із Польщею / 3 фотографии
Водночас у пункті пропуску Ягодин черги немає, прикордонники пропустили 5,6 тис. осіб.
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У пункті пропуску Рава-Руська загалом було пропущено 3 729 осіб, а черга станом на 18.00 становила 50 людей.
Як відомо, на карантин додому з Польщі виїхало близько 20% українських працівників – це кожен п’ятий трудовий мігрант.
Джерело: ДержприкордонслужбаТеги: Кордон, Коронавірус Covid-19, Україна-ПольщаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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