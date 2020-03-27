1,8 тис. українців у черзі в ПП Краківець: яка ситуація на кордонах із Польщею

У пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні у черзі на повернення додому стоять 1,8 тис. українців (станом на 18.00).

Скупчення людей спостерігається через велику кількість наших громадян, які прибули без власного транспорту на кордон.

Також пропуск людей затримується через додаткові контрольно-профілактичні заходи, які введено у зв’язку з поширенням коронавірусу. Загалом у пункті пропуску Краківець пропущено сьогодні 3 178 людей.