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Факты / Украина

Когда в АТБ возобновят дисконтные цены

В магазинах АТБ существенно подорожали около 100 товарных позиций среди почти 4 тыс. наименований ассортимента.

Об этом в эфире программы Право на власть на канале 1 + 1 рассказал генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков.

— В период ажиотажного спроса на прошлой неделе мы временно вынуждены были отказаться от нашей стандартной плановой акционной активности. Поэтому покупатели не увидели привычных несколько позиций с существенным дисконтом цен на наших полках.

Но уже со следующей недели мы планируем частично восстанавливать стандартную акционную активность и перейти к стандартному промо-плану продвижения товаров, — заявил гендиректор корпорации.

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Он сообщил, что на следующей неделе в магазинах АТБ будут снижены торговые наценки на борщевой набор. А также заверил, что продуктов в торговой сети хватит надолго.

— Сегодня, с точки зрения количества товаров, страна может спать спокойно. И по количеству товаров внутреннего производства и по импортных товаров в нашей сети сформирован товарный запас.

Практически 20-дневные склады забиты под завязку. Товарный запас в магазинах пополняется, и до конца этой недели, или в начале следующей, стандартный товарный ассортимент будет доступен практически во всех 1 096 магазинах, — подчеркнул Марков.

Напомним, сеть супермаркетов АТБ обеспечит 1 млн граждан продуктовыми наборами. Их должны получить одинокие люди старше 80 лет, пожилые граждане, которые нуждаются в уходе, а также лица с инвалидностью.

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