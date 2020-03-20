Сеть супермаркетов АТБ обеспечит 1 млн граждан продуктовыми наборами.
Инициатива подготовлена Министерством социальной политики. Проект будет осуществляться совместно с областными и Киевской государственными администрациями.
Кто получит продуктовый набор от АТБ:
- Одинокие люди старше 80 лет;
- Пожилые граждане, которые нуждаются в уходе;
- Лица с инвалидностью.
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Предварительно, такие наборы получит более 1 млн граждан.
Министр социальной политики Марина Лазебная подчеркнула важность объединения усилий власти и бизнеса в поддержке уязвимых категорий населения в условиях карантина.
Она призвала бизнес присоединяться к помощи людям, которые в нынешних обстоятельствах очень в ней нуждаются.
Напомним, Новая почта и АТБ запускают услугу доставки продуктов питания. Проект тестируется пока только в Днепропетровской области.