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Факты / Украина

АТБ раздаст 1 млн продуктовых наборов – кто получит

Сеть супермаркетов АТБ обеспечит 1 млн граждан продуктовыми наборами.

Инициатива подготовлена Министерством социальной политики. Проект будет осуществляться совместно с областными и Киевской государственными администрациями.

Кто получит продуктовый набор от АТБ:

  • Одинокие люди старше 80 лет;
  • Пожилые граждане, которые нуждаются в уходе;
  • Лица с инвалидностью.

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Предварительно, такие наборы получит более 1 млн граждан.

Министр социальной политики Марина Лазебная подчеркнула важность объединения усилий власти и бизнеса в поддержке уязвимых категорий населения в условиях карантина.

Она призвала бизнес присоединяться к помощи людям, которые в нынешних обстоятельствах очень в ней нуждаются.

Напомним, Новая почта и АТБ запускают услугу доставки продуктов питания. Проект тестируется пока только в Днепропетровской области.

Фото: Dreamstime

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