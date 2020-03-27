НБУ разрешил отсрочку по кредитам до сентября

Национальный банк Украины разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках кредитных каникул.

Регулятор пояснил, что реструктуризации подлежат кредиты исключительно тем заемщикам, которые понесли финансовые трудности из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты.

НБУ также добавил, что банк должен получить от бизнеса подтверждение фактов временного снижения доходов или прекращения работы.

— Условия и срок реструктуризации определяются банком с учетом экономических потребностей заемщика. Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой — не создавать рисков потери банками капитала, — говорится в сообщении.

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Для реструктуризации кредитов банк может освободить клиентов от возврата основной суммы кредита по графику на срок больший, чем период действия карантина, и соответственно увеличить срок выплаты кредита.

Кроме того, в случае сложных обстоятельств банк также может предложить клиентам капитализацию процентных платежей.

— Кредитные каникулы – это не прощение долгов. Это отсрочка их уплаты во времени. Ваш кредит – это ваша ответственность договориться о льготном режиме, – подчеркнул Нацбанк.