Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

14:12 -

В связи с распространением коронавируса в Украине бригады медиков, которые борются с инфекцией, будут увеличены.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, помочь просят медиков реанимационных бригад, которые освободились в связи с уменьшением количества плановых операций.