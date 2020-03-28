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Март, 28 в 10:11
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 24 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы
.
С полуночи 16 марта
приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 27 марта в Украине зарегистрировано
218 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
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14:12
-
28 марта
В связи с распространением коронавируса в Украине бригады медиков, которые борются с инфекцией, будут увеличены.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, помочь просят медиков реанимационных бригад, которые освободились в связи с уменьшением количества плановых операций.
— Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля, — уточнил Ляшко.
13:53
-
28 марта
Из-за коронавируса закрыли две больницы в Виннице. Это роддом и областной онкодиспансер. Поскольку у врача-уролога центра онкологии обнаружен коронавирус, заведение 27 марта закрыли на карантин.
13:20
-
28 марта
В Черкасской области обнаружен третий случай инфицирования коронавирусом. Пациента из Каменского района госпитализировали в Черкасскую инфекционную больницу, состояние средней тяжести. Круг контактных лиц установлен.
Состояние инфицированных ранее двух пациентов из Черкасской области — удовлетворительное.
13:06
-
28 марта
За минувшие дома летальные случаи от коронавируса зафиксировали: 1 в Ровенской области, 1 в Сумской области, 1 в Ивано-Франковской области (пациент умер раньше, однако вчера случай был подтвержден лабораторно).
12:52
-
28 марта
У Кременчуці новий випадок коронавірусу. Це жінка 1951 року народження, яка вже три дні перебуває в окремому інфекційному боксі. Стан пацієнтки задовільний.
Мала контакт з донькою, яка нещодавно повернулася з Польщі.
В Кременчуге новый случай коронавируса. Это женщина 1951 года, уже три дня находится в отдельном инфекционном боксе. Состояние пациентки удовлетворительное.
Имела контакт с дочкой, которая недавно вернулась из Польши.
12:31
-
28 марта
В Харьковской области первый подтвержденный случай на Covid-19. Об этом сообщили в Харьковском областном лабцентре.
Мужчине около 30 лет, он вернулся из Франции, сейчас находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме, сообщила журналистка Фактов Татьяна Доцяк.
12:14
-
28 марта
Несмотря на заявление президента Украины о том, что государственная граница будет закрыта до конца пятницы, 27 марта, пограничники в субботу продолжают пропускать украинцев.
Попасть на территорию нашей страны можно на авто или в пешем порядке, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Очередей на пунктах пропуска нет, пишет
Украинская правда.
11:39
-
28 марта
В Монастырском районе Тернопольской области зафиксированы 36 случаев Covid-19, из которых 21 у медиков. Об этом сообщил заместитель председателя Монастыриской РГА
Павел Дронь.
11:18
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28 марта
Число заболевших Covid-19 во Львовской области увеличилось с 3 до 5 человек, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
Пациенты – 50-летний мужчина и 16-летний юноша, которые недавно контактировали с лицом, у которого подтвердилось заболевание на коронавирус.
10:47
-
28 марта
По состоянию на 10.00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
За сутки было зафиксировано 93 новых случаев.
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