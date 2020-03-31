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Факты / Украина

Принятие закона о рынке земли: Ермак назвал следующие шаги

После принятия Верховной Радой законопроекта Об обороте земель сельскохозяйственного назначения властям предстоит еще много сделать для развития прозрачного и справедливого рынка земли.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Это бесспорно историческое событие. И это первый шаг земельной реформы, — написал он ночью на своей странице в Facebook.

По словам Ермака, впереди еще предстоит работа, связанная с созданием эффективного земельного кадастра и системной поддержкой украинских фермеров.

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Руководитель ОП подчеркнул, что задачей властей является не только всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, но и укрепление продовольственной безопасности Украины, и социально-экономическое укрепление украинского села.

Напомним, Верховная Рада в ночь с понедельника на вторник приняла законопроект №2178-10 о рынке земли.

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