Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення протягом останніх років продовжували сім разів. Уряд з ініціативи президента Володимира Зеленського обіцяє запустити ринок і вже ухвалив закон.

Документом передбачено, що з 1 липня 2020 року до 1 січня 2024 року землю зможуть купувати тільки фізичні особи. Юридичні особи – починаючи з 2024 року. Іноземці – тільки після проведення референдуму.

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Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатись, чи добре ви орієнтуєтесь у питаннях ринку землі і чи вірите у міфи, якими за ці роки обросла тема.

Ми склали 10 запитань, які вирахують, чи готові ви до відкриття ринку землі. Деякі з них легкі, над іншими доведеться подумати, навіть якщо ви досвідчений аграрій.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила закон Про ринок землі в цілому. За закон Про обіг земель сільськогосподарського призначення проголосували 259 народних депутатів.